LAFLAMME, Françoise Blanchet



Au CHUL à Québec le 19 février 2021 à l'âge de 92 ans est décédée Mme Françoise Blanchet, épouse de feu M. Bernard Laflamme. Elle demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud et auparavant à Sainte-Foy, Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André, Sylvie (Denis Gingras), Josée, Pierre (Odette Breton); ses petits-enfants: Yan Pouliot (Sylvie Blais et sa fille Eliza), Frédéric Pouliot (Marie Lévesque), François Bégin (Stéphanie Turcotte Goodyer); ses arrière-petits-enfants:Elizabeth et Sébastien Pouliot, Léo et Émile Bégin. Elle était la sœur de: feu Aimé, feu Rollande (feu Jean-Marie Pineault), Dorothée, Yvan (Françoise Deschênes). De la famille Laflamme, elle était la belle-sœur de: feu Thérèse (feu Louis Laflamme), feu Armand, Frère Mariste, feu Paul-Emile (feu Monique Descombes), feu Gérard (feu Monique Gobeil), feu Jacques (Gertrude Alarie). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, www.cancer.ca. Un merci tout spécial au personnel de la Résidence Jolicoeur à Ste-Catherine de-la-Jacques-Cartier ainsi qu'à la Dre Marjolaine Tremblay pour son humanité. Les arrangements funéraires ont été confié à la :