TALBOT, Susane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 février 2021, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Susane Talbot, épouse de monsieur Réjean Bernier, fille de feu Marcel Talbot et de feu Gertrude Michaud. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Jennifer Bernier (Sylvain Boucher) et Francine Bernier (Mathieu-Jean Létourneau); ses petits-enfants: David-Anthony (William), Éléonore, Amélia-Rose et Olivier; ses frères et sœurs: feu Francine, Richard (Annie Gauthier), Jean-François, feu Céline (Esber Khalil Esber) et Patrice; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier: feu Lucille, feu Guy, feu Roger (Gaétane Jean), Gaétan (Marie Charbonneau), feu Gaétane (feu Victor Thériault), Jean-Yves (France Fortin) et Élaine (Yves Lévesque); ainsi que plusieurs neveux, nièces, tantes, oncles, cousins, cousines, autres parents et ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/faire-un-don/