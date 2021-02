CRÊTE, Bertrand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 février 2021, à l'âge de 85 ans et 7 mois, est décédé monsieur Bertrand Crête, fils de feu madame Alexina Garant et de feu monsieur Tancrède Crête. Il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Denis Martineau), Martin (Caroline Pouliot), Dominique (Julie Frenette) et la mère de ses enfants Denise Grenier; ses petits-enfants: Lauréanne (Jonathan Noël), Marie-Pier, Isabelle (Sameh Melki), Shaoyan et Dong-Yu, ainsi que son arrière-petite-fille Sophie; ses frères et soeurs: Roland, Raymond, Carmen, feu Martin et feu Jéhanne. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier le Royal St-Henri pour le soutien et les bons services à l'égard de notre père.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.