MAYRAND, Jeannine



À l'Hôpital Laval, le 16 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Jeannine Mayrand, fille de feu monsieur Jean-Baptiste Mayrand et de feu dame Rose-Anna Gauthier. Elle demeurait à Portneuf. Madame Mayrand est allée rejoindre ses deux enfants qu'elle adorait: Réjean et Hélène. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Marie-Jeanne (feu Gaston Tessier), feu Albert (feu Jeannine Piché), feu Adrienne, feu Carmelle, Irène (feu Jules René Gignac), feu Célien (Gisèle Roy) et Joseph (Raymonde Guay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence des aînés de Portneuf et le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués.