BOUCHER, Jeanne-d'Arc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Jeanne-D'Arc Boucher, épouse de monsieur Victor Boulay. Elle était la fille de feu Émile Boucher et de feu Marie Bourgeois. Elle demeurait à St-Agapit. Elle est allée rejoindre son fils Yves. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Victor, sa fille Johanne (Jean-Frédéric Pérusse et ses enfants: Adam et Julie); ses frères et soeurs: feu Émilien, Rolande, Aurèle (Ghislaine Bilodeau), feu Claudette (feu Jean-Noël Boucher), Germaine, Rosaire, Lise, Benoit (Michèle Richer), Denis, Gaétan; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boulay: feu Charles (Annette Grondin), Pierrette (Joseph Todaro), Daniel (Doris Baker), Evelyne (Yvon Bolduc); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Jeanne-D'Arc.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire