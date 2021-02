MAHEUX, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 février 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Raymond Maheux, époux de feu dame Denise Coulombe. Il était le fils de feu dame Rose Fortin et feu monsieur Joseph Charles Maheux. Il demeurait à Québec.de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Ginette (Denis Leclerc), Mario (Lyne Paré) et Julie (Jean-Yves Bruneau); ses petits-enfants: Marie-Pier (Jean-François Paradis), Guillaume, Émilie, Éric (Émilie Robichaud), Chatelle (Keven Gaudreault) et Cendrine (Christopher Valérius); ses arrière-petits-enfants: Zack et Gustave; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Jeanne Maheux (feu Lucien Isabelle), Gisèle Maheux (feu Antonio Gagné), Clairette Gagné (feu René Maheux), feu Pauline Maheux (feu René Bernard), feu Louisette Maheux (feu Maurice Girard) et Nicole Fortier (feu Gaston Maheux) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité coronarienne et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanisme et leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc, G1L 3L5, Téléphone: (418)525-4385.