SAVARD, Madeleine



Le 28 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée paisiblement entouré des siens, dame Madeleine Savard, fille de feu Henri Savard et de feu Angélique Deschênes. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Benoît (Charlotte Rhéaume), Lynda (Jean Caron, Clément (Maude Gingras) et Marie-Claude (Gino Brousseau); ses petits-enfants: Émy (Nicolas Sauvé), Anthony, Mathieu, Maxime, Geneviève, Sébastien, Simon et Matis; ses arrière-petits-enfants: Clémentine, Albert, Samuelle; ses frères et sœurs: Charlotte ( Gilbert Simard), feu Guy (Réjeanne Savard), feu Michel (Francine Lafleur), feu Cyrille (Madeleine Savard), feu Rita (feu Narcisse Lepage), feu Jacques (feu Jeannette Lajeunesse), feu Louisette (feu Hubert Doré), feu Claude (feu Gemma Cloutier), feu Thérèse (feu Willy Bouchard) et feu Pierre (Monique Valois); ainsi que tous les membres de la famille Lemieux et ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.