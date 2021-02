PROULX, André



À son domicile, le 9 février 2021, à l'âge de 89 ans et à quelques jours de ses 90 ans, est décédé monsieur André Proulx, époux de feu madame Claire Hunter, fils de feu monsieur J.L. Armand Proulx et de feu madame Lucette Samson. Il demeurait à Québec, anciennement arrondissement Beauport.Monsieur Proulx laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Alain (Josée Drolet), Julie (Christian Gagnon), Brigitte (Guy Tremblay) et Réjean (Mariola Nykiel); ses petits-enfants: Vincent (Frédérique Vézina), Martin, Mathieu (Marie-Hélène Emond), François, feu Olivier, Jade et Thalie; ses arrière-petits-enfants: Rose et Jules Vézina Proulx; sa sœur Jeannine (feu Florian Corriveau), Marguerite, Pierrette (feu Paul-Émile Prémont), Jacques (Ginette Boily), Marcel, Narcisse (Thérèse Vézina), Louise (Léopold Turcotte), Michel (Louise Gosselin), Gisèle (feu Jacques Pettigrew), Jules (Lise Clavet), Céline et Yvan (Carole Samson) ; sa belle-sœur Gisèle Hunter (feu Laurent Lord) et son beau-frère Raymond Langlois (feu Jacqueline Hunter), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Murray ainsi que le personnel du CIUSS de la Capitale-Nationale (CLSC de la Basse-Ville). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix soutenant la recherche sur les maladies respiratoires ou le diabète.