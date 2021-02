Baptême de Ducharme: un rendez-vous important face aux Jets

Le Canadien affronte les Jets à Winnipeg, ce jeudi soir, dans ce qui sera le premier match de Dominique Ducharme à titre d'entraîneur-chef dans la LNH.

• À lire aussi: Canadien: L’avant-match à la loupe

Cette rencontre sera évidemment importante dans la lutte au classement de la section Nord : le CH (22 points en 18 matchs) n'est qu'à un petit point de s'approprier le troisième rang, détenu par ces mêmes Jets (23 points en 18 matchs).

Dans l'avion qui les transportaient vers le Manitoba, mercredi, le nouveau pilote du Tricolore et ses adjoints discutaient déjà des stratégies à implanter pour redresser la barque après une séquence de six défaites en huit sorties et un rendement de 4-4-2 en 10 affrontements.

La défaite de mardi en tirs de barrage à Ottawa, dont la nuit suivante aura porté conseil à Marc Bergevin en vue du congédiement de Claude Julien et Kirk Muller, a vu Carey Price effectuer des arrêts brillants, mais accorder un but faible à Brady Tkachuk, qui a ainsi forcé la prolongation.

Peu importe qui sera le gardien à Winnipeg, il aura évidemment un grand mot à dire dans le match contre les Jets.