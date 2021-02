Bas-Saint-Laurent: les places pour la vaccination presque toutes complètes

La prise de rendez-vous pour la vaccination des 80 ans et plus au Bas-Saint-Laurent est presque complétée, alors que les 4 000 places disponibles ont presque toutes déjà trouvé preneur.

Sur les 7 000 doses du vaccin Pfizer attendues le mois prochain, près de 3 000 serviront pour la deuxième dose des résidents en CHSLD et dans les RPA de la région. Le reste sera réservé pour la vaccination de masse des 80 ans et plus.

Le début de cette nouvelle campagne de vaccination est accueilli comme une bouffée d’air frais dans la région.

«Moi je trouve que c’est vraiment une bonne chose et je suis contente pour les personnes plus âgées dans ma famille, c’est vraiment une bonne nouvelle», a confié une résidente de Rimouski à TVA Nouvelles.

«Je suis contente parce que c’est la seule solution pour enrayer cette pandémie», a expliqué une passante.

De nouvelles places pour la vaccination seront disponibles dès que le réseau de la santé obtiendra des confirmations sur le nombre de vaccins Moderna acheminés dans la région.

Ces créneaux seront ainsi libérés et disponibles sur le site de réservation.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent a également précisé que le site permanent de vaccination à Rimouski sera confirmé très prochainement. Un site temporaire a été assuré en attendant.