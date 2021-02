Biden meilleur que Trump pour l’immigration?

Pendant la dernière campagne électorale, Joe Biden a à maintes reprises utilisé le thème de l’immigration pour se démarquer d’un rival présenté comme moins humain.

Sous sa gouverne, les États-Unis allaient redevenir un phare pour le monde. On ne verrait plus ces cages pour détenir de jeunes immigrants et les réfugiés pourraient compter sur le soutien d’un pays construit sur la contribution inestimable des immigrants.

Le 46e président est cependant déjà confronté aux limites de ses promesses électorales. Si personne ne s’attendait à ce qu’il puisse inverser quatre années de mesures de l’administration Trump en claquant des doigts, l’arrivée massive de nombreux migrants à la frontière le pousse à pratiquer la modération et à renier, ne serait-ce que temporairement, certains aspects de sa plateforme électorale.

Alors que les républicains et des proches de Donald Trump prennent déjà un malin plaisir à pointer les hésitations ou les contradictions de l’administration Biden, même des alliés démocrates s’impatientent. La situation à la frontière sud est complexe, le Sénat n’a pas encore entériné les nominations de Biden et une crise pointe son nez.

Pressé d’agir, Joe Biden peut déjà s’en prendre à l’héritage de l’administration précédente, mais à certains moments il pose des gestes précipités. Par exemple, craignant de manquer d’espace pour loger les jeunes adolescents qui arrivent à la frontière sans leurs parents, l’administration autorise l’achat de billets d’avion (ou autres moyens de transport) pour leur permettre de rejoindre des proches qui vivent déjà aux États-Unis.

Si le nouveau président peut se targuer d’avoir révisé la gestion des détenteurs de visa et des immigrants légaux, ses représentants insistent sur la nécessité de faire montre de patience. Une guerre de l’image est cependant déjà enclenchée.

On associe la rhétorique brutale de Donald Trump a des passages moins fréquents à la frontière au début de son mandat, alors que les propos de Biden semblent correspondre à un message d’espoir pour les immigrants qui ont recommencé à se bousculer aux postes de contrôle.

Pour plusieurs observateurs, peu importe que la hausse du nombre d’immigrants à la frontière ait débuté bien avant l’entrée en fonction du 46e président, l’image qu’on véhicule est celle d’une présidence molle qui devra s’en remettre éventuellement aux pratiques de l’administration précédente.

Un mois à peine s'est écoulé depuis l’assermentation de Joe Biden, mais le dossier de l’immigration n’offre aucun répit aux autorités. Ce sera bien difficile pour la nouvelle administration d’agir avec célérité et efficacité.

Négocier avec le présent Congrès pour modifier certaines politiques et dégager des budgets devient un besoin pressant. Même majoritaires, les démocrates ne jouissent que de bien peu de temps pour se décider. Cet enjeu pourrait bien servir de tremplin à plusieurs républicains en prévision des élections de mi-mandat de 2022. Sans compter que les partisans de Donald Trump veillent au grain sur cette question.