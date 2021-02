Boralex qualifie 2020 de «remarquable»

Les revenus et les profits de Boralex ont été en hausse en 2020, ce qui lui fait dire que l’année dernière a été «remarquable».

Le producteur d’électricité a engrangé des revenus de vente d’énergie de 619 millions $ pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2020, une augmentation de 10 % par rapport à 2019.

La reprise de la production à la centrale hydroélectrique de Buckingham, au Québec, ainsi que des conditions de vents plus favorables qui ont accru la production des parcs éoliens sont notamment responsables de cette expansion.

Les profits ont aussi suivi la même tendance vers le haut. Un résultat net de 61 millions $ a été enregistré en 2020. Ceci contraste avec la perte nette de 43 millions $ essuyée en 2019.

«Je suis très fier du travail acharné de nos employés au cours de l'exercice hors du commun qu'a été 2020. La croissance de 22 % de nos flux de trésorerie discrétionnaires, l'annonce de deux acquisitions d'envergure et l'ajout de nombreux projets à notre chemin de croissance sont parfaitement alignés avec notre plan stratégique et nos objectifs financiers 2023», a déclaré le président et chef de la direction de Boralex, Patrick Decostre, par communiqué, jeudi.

L’entreprise québécoise espère profiter ces prochaines années du Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec.

«Nous voyons également des signes encourageants de reprise du développement de la filière éolienne au Québec à la suite, entre autres, de la signature d'un contrat de vente d'électricité de 30 ans pour le projet Apuiat, d'une puissance installée de 200 MW qui sera réalisé en collaboration avec les communautés innues du Québec», a précisé Patrick Decostre.