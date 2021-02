BEAULIEU, Régeant



À la Maison Paul-Triquet, le 19 février 2021, à l'âge de 98 ans et 7 mois, est décédé monsieur Régeant Beaulieu, époux de feu madame Noëlla Doré. Il a demeuré à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Ronald (Céline Fortin), Réjeanne (Pierre Hudon) et Ginette (Claude Comeau); ses 6 petits-enfants tant aimés: Karine, Dominic, Geneviève, Andréanne, Jennifer, Marjorie et leur conjoint(e); ses 9 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs tous décédés: André, Georgey, Raoul, Gisèle, Jeanne-d'Arc, Pâquerette, Laurence, Sarto et Jacques; sa belle-famille, ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à tout le personnel de la Maison Paul-Triquet pour l'attention, la chaleur humaine et les bons soins prodigués à son égard ces 30 derniers mois.