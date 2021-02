GARNEAU, Albert



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Albert Garneau survenu à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 février 2021, à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de dame Nicole Simoneau et le fils de feu M. Albert Sr. Garneau et de feu Dame Rose Lemelin. Né à Québec le 18 mars 1940, il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière Ste-Thérèse de Lisieux à une date ultérieure. Outre son épouse Dame Nicole Simoneau, il laisse dans le deuil ses fils: feu Mario, Bobby (Geneviève Paradis); sa petite-fille Karolane; ses frères et sœurs: feu Claude (feu Simone Pichette), feu Marie (feu Raynald Carrier), feu Paul-Henri (Denise Dufour), feu Gaston, feu Carmen (feu Jacques Bélanger) et Daniel (Francien Thérrien); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simoneau: Monique (feu Denis Giroux), Lise (feu Paul Jobin), Diane (feu Aurèle Fortier), France (feu Réjean Tremblay), Gaétan (Chantal Perron) et Danielle (Denis Jacques); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de