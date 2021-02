LAROCHELLE, Donald



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 février 2021, est décédé monsieur Donald Larochelle, à l'âge de 72 ans et 8 mois. Il était l'époux de madame Micheline Audet et fils de feu Jean Larochelle et de feu Marie-Rose Gagné.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Sylvie (Richard Lacroix), Isabelle (David Pouliot) et Danielle; ses petits-enfants: Frédéric et Jonathan Bissonnette, Roxanne, Etienne et Gabriel Pouliot, Alyssa Marceau, Annabelle et Ayden Rémillard. Il était le frère de: Mariette, Thérèse (feu Raymond Roy), feu Gérard et feu Bertrand. De la famille Audet, il était le beau-frère de: Guy, Louise (Jacques Boily), André (Monique Vallières), Martine (Raymond Therrien) et Marcel. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au Dre Marie-Eve Boucher et son équipe en pneumologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis à Marie-Joëlle Gamache infirmière, ainsi qu'au personnel du CLSC de Bellechasse pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la la Maison Funéraire: