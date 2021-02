BOUCHARD, Solange



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport, le 17 février 2021, à l'âge de 85 ans et 7 mois, est décédée madame Solange Bouchard, fille de feu madame Laura Bergeron et de feu monsieur Edmond Bouchard. Elle demeurait à Québec.Par passion et dévouement, elle a oeuvré plusieurs années auprès des patients de L'Hôtel-Dieu de Québec comme infirmière et gestionnaire au département de néphrologie. Elle était la soeur de: feu Gilberte (feu Adrien Guénard), feu Jeannine (feu Gérard Picard), feu Gloria (feu Laval Gonthier), feu Raynald, feu Marc (feu Jacqueline Côté), feu Guy (feu Normande Caron), feu Gaston (Lyne Prévost) et feu Raymond. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, notamment ceux qui l'ont accompagnée dans sa maladie au cours des dernières années; Pierre Picard (Rachel Bouffard), Jacques Picard (Jacinte Didier), Jean Picard (Marie-Ève Bolduc) et Yves Picard. Très chère Solange, tu vas beaucoup nous manquer. Elle laisse également dans le deuil ses amis de longue date dont ceux du Club de golf Mont Tourbillon et du Centre de ski Mont Sainte-Anne. La famille tient à remercier très chaleureusement tout le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport où elle a vécu plusieurs mois, pour leur bienveillance et la qualité des soins prodigués à notre très chère tante. Un sincère merci également au personnel de la résidence Les Jardins le Flandre de Québec où elle a fait un court séjour très apprécié.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Michel de Bellechasse.Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Québec. Courriel: info@societealzheimerdequebec.com et Site web: www.societealzheimerdequebec.com