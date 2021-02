COVID-19: la pire éclosion en milieu hospitalier a eu lieu à Chicoutimi

La plus grande éclosion de la deuxième vague de COVID-19 en centre hospitalier au Québec est survenue à l'hôpital de Chicoutimi, où un travailleur sur six aurait contracté le virus.

C’est ce que révèlent des chiffres inédits diffusés par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la loi d’accès à l’information.

Pas moins de 618 cas de COVID-19 seraient associés à cette méga éclosion qui s’est étalée sur trois mois, du 13 octobre 2020 au 18 janvier 2021. De ce nombre, 502 cas auraient été déclarés chez des travailleurs de la santé et 116 chez des patients hospitalisés, selon les données du ministère.

Rappelons qu’au pire de la crise, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a procédé au délestage de 70 % des capacités opératoires de cet établissement qui embauche environ 3500 employés à temps complet et partiel.

Largement épargnés par la première vague qui s’est concentrée à Montréal au printemps dernier, les soignants des régions comme le Saguenay–Lac-Saint-Jean pourraient avoir été pris de surprise par la deuxième, estime la professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal Roxane Borgès Da Silva.

L’éclosion monstre de l’Hôpital de Chicoutimi resterait toutefois une exception selon elle.

«Quand on voit qu’il y a des cas qui commencent à apparaître et que ça commence à se contaminer, on va tout mettre en place pour circonscrire et, en général, une éclosion ne va pas plus loin qu’une quinzaine ou une vingtaine de cas et ça dure trois semaines, un mois au max, et c’est fini», a-t-elle expliqué

La présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Julie Bouchard, témoigne des difficultés vécues sur le terrain au cours de cette période, en raison des nombreuses absences liées aux cas de COVID-19 parmi le personnel.

«À plusieurs reprises, le temps supplémentaire obligatoire explosait de manière incroyable; il y a dû avoir imposition des horaires de douze heures, se souvient-elle. On n’y arriverait pas parce qu’il n’y avait pas le personnel nécessaire, entre autres aux soins intensifs.»

«On pensait avoir appris de la 1ere vague, mais ce n’était pas suffisant», a ajouté Julie Bouchard, en déplorant la lenteur des autorités locales à procéder au délestage d’opérations.

Appelé à commenter les chiffres diffusés par le MSSS, mardi, le Centre intégré de santé et services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean n’était toujours pas en mesure de le faire mercredi soir.

Plusieurs hôpitaux de régions, mais aussi certains du Grand Montréal, se retrouvent parmi dans le triste palmarès des établissements avec les pires éclosions, dont ceux d’Alma, de Pierre-Boucher, du Lakeshore, de Lachine et de l’Enfant-Jésus.

Ces données concernent uniquement la deuxième vague de COVID-19 qui a débuté dans la province à partir du 23 août 2020 puisque le registre des éclosions du gouvernement a été créé à ce moment, a précisé le MSSS.

– Avec la collaboration de Sarah Daoust-Braun, Bureau d’enquêtes

Éclosion de quatre mois à Lévis

Pas moins de 394 cas de COVID-19 découlent d’une éclosion qui s'est étirée sur une période d'au moins quatre mois à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

C’est ce qu’indiquent les données diffusées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

L’éclosion, qui se serait répandue à plusieurs départements de l’hôpital, dont celui de psychiatrie, a touché 267 membres du personnel et 127 patients.

Ayant débuté le 20 septembre dernier, elle était toujours en cours le 18 janvier dernier.

«La seule explication que j’aurais, c’est qu’il y a une défaillance dans les pratiques de contrôle et infections, et là encore!», a indiqué la professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal Roxane Borgès Da Silva, qui s'étonnait de la durée de cette éclosion.

Fin octobre, l’établissement indiquait devoir reporter 90 opérations non urgentes par semaine, en moyenne.

À ce moment, le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches ne pouvait pas préciser s’il incluait dans le portrait des infections les patients qui étaient hospitalisés pour la COVID-19 en premier lieu et qui ne l’avaient donc pas attrapé sur place. Il reconnaissait cependant qu’une proportion importante l’avait vraisemblablement contracté entre les murs de l’établissement.

Les pires éclosions en milieu hospitalier lors de la 2e vague

Hôpital Nombre total de cas Nombre de cas chez les employés Nombre de cas chez les patients Hôpital de Chicoutimi (Saguenay-Lac-Saint-Jean) 618 502 116 Hôtel-Dieu de Lévis (Chaudière-Appalaches) 394 267 127 Hôpital d’Alma (Saguenay–Lac-Saint-Jean) 176 133 43 Hôpital Pierre-Boucher (Montérégie) 111 64 34 Hôpital général du Lakeshore (Montréal) 106 58 48 Hôpital de Lachine (Montréal) 88 55 33 Hôpital de l’Enfant-Jésus (Capitale-Nationale) 82 n.p* n.p* Centre multiservices de santé et de services sociaux Claude-David (Lanaudière) 68 37 23 Hôpital et centre de réadaptation de Jonquière (Saguenay-Lac-Saint-Jean) 66 53 13 Hôpital Barrie Memorial (Montérégie) 63 43 20

*n.p. : moins de 5 éclosions. En dessous de cette donnée, le nombre de cas n’est pas spécifié.

Source : ministère de la Santé et des Services sociaux