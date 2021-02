COVID-19: légère hausse des cas au Québec et en Ontario

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a légèrement augmenté jeudi, au Québec, passant en 24 heures de 806 à 858.

La Belle Province comptabilise un cumulatif de 285 330 infections et de 10 361 décès, dont 16 nouveaux.

Heureusement, les hospitalisations sont à la baisse (633, -22) et les soins intensifs, après un bond mercredi, diminuent à nouveau (122, -8). Quelque 8300 doses de vaccin ont été administrées mercredi. À ce jour, 387 076 doses ont été données sur les 509 325 stockées par la santé publique.

C’est Montréal qui a rapporté le plus de malades supplémentaires jeudi (384 cas), devant Laval (113 cas), la Montérégie (111 cas), les Laurentides (70 cas), Lanaudière (59 cas), la Capitale-Nationale (40 cas) et l’Estrie (36 cas).

En Ontario, on a recensé 1138 cas et 23 décès de plus, portant le bilan cumulatif à 297 311 infections et à 6916 pertes de vie. Toronto (339 cas), Peel (204 cas) et York (106) sont, depuis des semaines, les secteurs où le virus et les variants continuent de circuler le plus.

En Atlantique, Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé 10 nouveaux malades.

En après-midi, le Canada comptait 857 132 cas (+2006) et 21 845 décès (+39).

La situation au Canada:

Ontario: 297 311 cas (6916 décès)

Québec: 285 330 cas (10 361 décès)

Alberta: 132 033 cas (1866 décès)

Colombie-Britannique: 78 278 (1338 décès)

Manitoba: 31 590 cas (887 décès)

Saskatchewan: 27 980 cas (379 décès)

Nouvelle-Écosse: 1616 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1426 cas (26 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 973 cas (5 décès)

Nunavut: 351 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 117 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 857 132 cas (21 845 décès)