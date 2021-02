Photo courtoisie

Lancé le 22 février dernier par Cœur + AVC, le tout premier Encan virtuel au profit de la santé cardiaque et cérébrale des femmes se déroule jusqu’au 8 mars, Journée internationale de la femme. Près de 150 lots variés sont mis à l’encan, incluant des articles offerts par de nombreuses personnalités publiques, dont les Olympiens Alexandre Bilodeau et Benoît Huot, l’animatrice Saskia Thuot, la nutritionniste Isabelle Huot, le créateur de mode Jean Airoldi, la conférencière Josée Boudreault, l’entraîneuse Josée Lavigueur et la blogueuse de voyage Lydiane St-Onge. Il y a des lots à tous les prix, et pour tous les goûts. Pour prendre connaissance de la liste des lots (gastronomie, culture, vin, sport et mode) ou pour miser sur l’Encan virtuel de Cœur + AVC, consultez la page : coeuretavc.encanweb.ca

Nouveaux partenaires

Photo courtoisie

Le club de hockey Le Blizzard Midget AAA du Séminaire Saint-François, a signé récemment une entente, d’une durée de trois ans, avec deux nouveaux partenaires. La première entente, avec l’Entrepôt du Hockey, vise principalement tout l’approvisionnement des équipements CCM sous les conseils de Stéphane Drouin et Jean Chouinard. La 2e, avec Impression Prodesign 2019, assurera tout l’aspect vestimentaire de l’équipe et de son personnel avec les produits CCM. Steve Jobidon et son équipe verront aux suggestions en approvisionnement et au design des vêtements CCM. Le Blizzard tient à remercier Denis Dubé et Johanne Giroux de la Boutique Daniel la Source du Sport de Beauport pour leur collaboration aux cours des dernières années.

Lueur d’espoir

Photo courtoisie

La Galerie d’Art des Deux-Ponts présentera l’exposition collective Lueur d’espoir de l’Association des artistes de la Rive-Sud (AARS). Les artistes participants présenteront leurs œuvres du 4 mars au 18 avril. Pour cette exposition, l’ARRS a convié ses membres à produire des œuvres sous le thème de l’espoir. Inspirés, entre autres par la pandémie, les artistes sauront vous surprendre par l’originalité de leurs réalisations, introspectives ou contemplatives, tant concrètes, qu’abstraites. L’exposition sera présentée à la Galerie d’Art des Deux-Ponts, au 601, route des Rivières, dans le secteur Saint‐Nicolas (édifice de la bibliothèque Anne-Marie‐Filteau)

En souvenir

Photo courtoisie

Le 25 février 2001. Le film Maelström, du cinéaste Denis Villeneuve, domine la troisième soirée des Jutra en l’emportant dans les huit catégories où il était en nomination : film, réalisation, scénario, actrice (Marie-Josée Croze), photo, direction artistique, montage et son.

Anniversaires

Photo courtoisie

Maxime Tremblay (photo) animateur de l’émission Jamais trop tôt à M 102,9, 39 ans... Eugénie « Génie » Bouchard joueuse de tennis québécoise, 27 ans... Dave Lévesque, golfeur professionnel natif de Price en Gaspésie, 47 ans... Eva Avila, chanteuse québécoise et gagnante de Canadian Idol en 2006, 34 ans... Cathy Gauthier, humoriste québécoise, 44 ans... Sean Astin, acteur américain, 49 ans... Carl Marotte acteur et comédien québécois 62 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 février 2020 : Hosni Moubarak (photo), 91 ans, maître absolu de l’Égypte durant trois décennies, renversé en 2011 par un soulèvement populaire... 2016 : Tony Burton, 78 ans, ancien boxeur et acteur américain (Duke) dans la sage Rocky... 2016 : François Dupeyron, 65 ans, cinéaste français réalisateur de La Chambre des officiers... 2015 : Ronald Lévesque, 80 ans, journaliste-nouvelliste, entre autres à CHRC Québec, Télé-Capitale Canal 4 Québec, pour terminer sa carrière comme agent d’information à Revenu Québec... 2015 : Robert Gagnon, 76 ans, propriétaire de l’Auberge Hatley et président du CA de l’ITHQ (1999 et 2011)... 2014 : Angèle Arsenault, 70 ans, chanteuse...