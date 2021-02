GUAY, Max



C'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer qu'aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, jeudi, 4 février, 2021, est décédé à l'âge de 80 ans monsieur Max Guay, époux de madame Germaine Poulin Guay. Il était le fils de feu madame Anita Bargoné et de feu monsieur Antoine Guay de Lauzon. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre sa chère épouse, sa famille feu Jean-Baptiste (Claudine Paré), feu Michel, feu Jean-Marie (Rolande Barras), feu Louis (Lise Morin), feu Rodrigue (Nicole Lévesque, Ghislain Lepage), feu Gaston (feu Denise Bourget) et Georges. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin: Claire (Laval Giguère), Raymonde (Jean-Marie Lambert), Réjeanne (feu Yvon Maheu), Laurette (feu Robert Lambert), Georgeline (Daniel Couture), Margot (Jean-Guy Boily), Noëlline (Jacques Lafaille), Louise (Gilles Lallier), Marie (Simon Drouin), Jean-Pierre (feu Noëlline Fleury, Carmen Bussières), Benoît (Maryse Poulin),François (Nicole Paquet) et Michel; sa filleule Carole Couture et ses filleuls: Benoît Poulin et André Lambert; ainsi qu'une tante Thérèse Lessard et plusieurs neveux, nièces, arrière-neveux,arrière-nièces, cousins, cousines, ami(e)s et d'excellents voisins. Notre grande reconnaissance à tout le personnel du 7e et du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Un merci tout spécial pour toutes les attentions douces, aimantes et empathiques à tout le personnel des soins palliatifs. Quels bons soins ! Merci à l'oncologue Dr Jocelyn Roy et au Dr Christophe Hamel pour leurs échanges humains, sincères et profonds… C'est inoubliable ! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone : 418 835-7188 Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca ou à la Société de recherche sur le cancer 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal, Qc Téléphone: 1-866-343-2262 Courriel: info@src-crs.ca Site web: www.societederecherchesurlecancer.ca ou par offrande de messes.