Dépêchez-vous de réserver votre place pour skier à Québec

Bonne chance pour organiser une visite au musée ou descendre les pentes de ski dans la région de Québec durant la semaine de relâche si vous n’avez pas encore réservé votre place : mieux vaut s’y prendre rapidement ou avoir un horaire flexible.

Oubliez le ski à la station Stoneham entre mardi et vendredi prochain si vous n’avez pas de réservations. En date de cet après-midi, il restait moins d’une cinquantaine de billets quotidiens pour samedi, dimanche et lundi.

Les pentes seront plus accessibles au Mont-Sainte-Anne, avec au moins une centaine de billets disponibles la plupart des journées, même si certaines sont déjà au maximum de leur capacité.

Il ne reste aucun billet régulier cette fin de semaine au centre de ski Le Relais du Lac-Beauport. Pour le reste de la semaine, la grande majorité des billets sont déjà réservés les après-midi, mais il reste quelques disponibilités les matins et fins de soirée.

« Pas réussi à y aller une fois »

« Le Relais, c’est vraiment un de mes centres de ski préférés et je n’ai pas réussi à y aller une fois cette année », se désole Annie Pronovost, mère de famille de Trois-Rivières.

« Quand ils mettent les billets en vente, c’est toujours sur des heures que les gens normaux travaillent », soutient celle qui est technicienne en santé animale.

« Ça affichait complet quand j’ai cherché les billets » pour la semaine de relâche, alors « j’ai réservé ailleurs », relate-t-elle. D’autres billets ont été libérés par la suite, d’après elle.

Mélanie Morneau, directrice du Relais, a décliné notre demande d’entrevue.

Par ailleurs, plusieurs internautes ont manifesté leur mécontentement sur la page Facebook du centre Ski Saint-Raymond, dans Portneuf, où les billets pour la fin de semaine se sont envolés en quelques heures.

Les adeptes de ski et de planche à neige auront plus de succès en prenant la direction de Chaudière-Appalaches, par exemple. « On est encore capable de réserver des billets », confirme Alain Contant, directeur de la station du Massif du Sud.

« Il reste de la place pour la semaine de relâche », assure le directeur de la station de ski du Mont Adstock, Mathieu Desmarais, « mais n’attendez pas trop à la dernière minute ».

Grand engouement pour la montagne

Même si les stations opèrent à capacité réduite, plusieurs observent un plus grand engouement pour la montagne depuis la pandémie.

« Ceux qui ont un abonnement de saison viennent plus souvent qu’à l’habitude », note Hugues Leclerc, directeur du marketing et des communications pour les stations de Stoneham et du Mont-Sainte-Anne.

« On voit énormément de débutants et de nouvelles personnes commencer le ski, ce qui est formidable », se réjouit M. Contant.

« On initie beaucoup de nouveaux skieurs cette année, l’école de glisse va très bien », dit M. Desmarais, remarquant aussi que « la randonnée alpine est très populaire cette année, ça fait fureur ».

Il faudra renoncer à une visite au Musée de la civilisation entre le 27 février et le 7 mars ; quelque 4500 billets ayant déjà trouvé preneurs.

S’il sera possible d’admirer les collections régulières du Musée national des beaux-arts de Québec, l’exposition dédiée au peintre du 19e siècle William Turner affiche presque entièrement complet.