Développement durable: la Ville de Québec veut se coller aux cibles de l’ONU

La Ville de Québec lance une grande consultation pour se doter de sa propre stratégie de développement durable 2030, avec l’ambition affirmée «d’aligner ses interventions» sur les cibles de l’ONU et d’en faire plus que toute autre ville au Québec.

Le programme de l’Organisation des Nations unies (ONU) vise à promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. «L’ONU a identifié 169 cibles. Il y en a 107 qui sont de compétence municipale», a indiqué le directeur général de la Ville, Luc Monty, lors d’une présentation étoffée, en matinée jeudi, à l’hôtel de ville.

«La Ville fait déjà beaucoup avec ses 85 politiques actuellement en application, mais nous pouvons faire plus. Nous pouvons faire encore mieux», a déclaré M. Monty, ajoutant que cette stratégie globale de développement durable s’inscrirait désormais dans toutes les actions et politiques de la Ville.

Plusieurs spécialistes, comme le directeur de la Chaire de recherche et d’intervention en éco-conseil Claude Villeneuve de l’UQAC, ont été impliqués dans cette démarche, en amont, pour l’élaboration d’une première ébauche de plan d’action. L’approche de la Ville de Québec est unique, a-t-il exposé, et va même plus loin que le plan d’action de la Ville de Montréal en la matière.

Le document de 52 pages, dévoilé jeudi, sera soumis à une consultation citoyenne en ligne plus large, dès aujourd’hui et jusqu’au 9 avril. Une séance d’information en ligne est également prévue pour le 11 mars prochain à 19h. La Ville espère adopter sa stratégie «d’ici juin». «Souvent, on parle du développement durable en se concentrant sur la décarbonisation, la réduction des GES, mais l’approche, comme on l’explique aujourd’hui, est beaucoup plus large.

«Le développement durable est une approche d’intérêt collectif visant à assurer la pérennité de notre écosystème, la vitalité de notre économie et le bien-être de notre communauté, a déclaré le maire de Québec, Régis Labeaume. Enchâssé dans un cadre d’action stratégique, il devient une occasion unique de repenser nos modèles d’intervention et de favoriser la convergence de nos actions.»

Un impact à la hausse sur les prix

Le développement durable aura cependant un coût, à court terme, prévient-on. La Ville de Québec prévoit notamment introduire des exigences environnementales plus grandes et des critères plus sévères dans les appels d’offres pour ses approvisionnements, ce qui aura inévitablement une incidence sur le prix des soumissions.

Le gouvernement Legault a d’ailleurs adopté des amendements dans son projet de loi 67, la semaine dernière, pour permettre aux municipalités d’aller de l’avant avec de telles exigences dans leurs appels d’offres.

«Présentement, c’est le critère de prix [qui est souvent le plus important]. Mais en ajoutant des conditions, on restreint le nombre de fournisseurs potentiels [...] On est rendus, peut-être, à accepter de payer plus pour que les conditions de développement durable soient respectées. À la longue, ça va développer l’offre de produits et ça ne sera peut-être pas plus coûteux», relativise cependant M. Monty.