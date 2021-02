LABBÉ, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 13 février 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur André Labbé, époux de dame Denise Caron. Né à Québec, le 12 septembre 1939, il était le fils de feu dame Alida Gauthier et de feu monsieur Melville Labbé. Il demeurait à Québec.Monsieur Labbé laisse dans le deuil son épouse Denise Caron; sa fille feu Caroline Labbé; sa sœur Ghislaine Labbé (Yvon Mundviller); sa belle-sœur Ghyslaine Caron; ses beaux-frères et belles-sœurs : Alain Ouellet (feu Diane Laforte), feu Michel Ouellet (Lucie Couillard), Robin Ouellet, Laurien Tremblay (Denise Perron); ses filleul(e)s : Julie Ouellet (Styves Laprise), Chantale Tremblay (Steeve Guay), feu Christian Giroux; sa nièce Mylène Giroux (Steve Brochu); ses neveux Dany Giroux (Katina Veillette), Stéphane Tremblay (Véronique Arseneault), Dany Tremblay (Lucie Boudreault), Samuel Ouellet, Simon Ouellet, Loanne Ouellet, ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Notre-Dame-de-Beauport (église St-Ignace-de-Loyola), Site : www.notredamedebeauport.com, Tél. : 418-204-0510.Les Funérailles sont sous la direction de :