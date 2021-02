CRÉPIN, Jeanne



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 22 février 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Jeanne Crépin, fille de feu Cécile Renaud et de feu Robert Crépin, épouse de monsieur Yves Giroux. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Luc Giroux (Stéphanie Gélinas), Philippe Giroux, Guillaume Giroux (Marilyne Massé); ses petits-enfants: Maélie, Élodie, Coralie, Chloé, Daphné, Camille et Florence; ses frères, soeurs et belles-soeurs: Michel (Christiane Gariépy), Jacques (Thérèse Parent), André (Claire Rochefort), Monique (feu Christian Latouche), Denis (Lise Drolet), Francine, Raynald (Sylvie Michaud); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Giroux: feu Gilles (Marie Audet), feu Pierre, Laurent (Micheline Lizotte), Bernard (Noëlla Bélanger), Réal (Carole Bégin) et Guy (Anne Turcotte); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement aux divers intervenants du CLSC Orléans pour leur soutien constant, à l'équipe soignante de la section des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg et à Catherine Gallichand, infirmière pivot en neurologie au CHU de Québec Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à SLA Québec, 5415 rue Paré, bureau 200, Mont-Royal, Québec, H4P 1P7 (courrier) ou en ligne https://www.jedonneenligne.org/slaquebec/La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire