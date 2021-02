HAMEL, Michel



À Lévis, le 15 février 2021, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Michel Hamel, époux de madame Suzy Carrier. Il était le fils de dame Monique Proulx et de feu monsieur André Hamel. Il demeurait à Lévis.de 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzy; ses enfants : Olivier (Lénie Bergeron) et Laurent (Émilie Tremblay-Boulianne) ainsi que la mère de ses enfants Sylvie Audet; ses petits-enfants : Raphaël, Éliane et Jade; son frère et sa sœur : Daniel (Martine Langlois) et Lucie (Yvan Deblois); son beau-frère Jean Carrier (Martine Aubin); ses nièces : Vanessa Roy, Catherine Roy (Éric Parent) et Kimberly Carrier. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes ainsi que plusieurs ami(e)s. Il est allé rejoindre son père André, son frère Réjean et sa sœur Claudette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (maladies du cœur), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315 Québec (Québec) G1V 0B8, Tél. : 418-656-4999.