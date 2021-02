COVID-19: Québec envisage l’implantation d’un «passeport vaccination»

Québec est ouvert à l’idée d’un «passeport vaccin» numérique, qui pourrait notamment permettre aux personnes vaccinées d’assister à certains événements.

La province devrait recevoir 700 000 doses de vaccins de Pfizer et Moderna d’ici la fin mars, a indiqué jeudi le ministre de la Santé, Christian Dubé. Une bonne nouvelle alors que plus de 70 000 Québécois de 85 ans et plus ont déjà pris leur rendez-vous pour se faire vacciner.

Malgré quelques ratés dans la réservation par téléphone pour la campagne de vaccination, le ministre de la Santé s’est montré satisfait de la robustesse du système de prise de rendez-vous. Il a néanmoins invité les personnes de moins de 85 ans à attendre avant de s’inscrire, afin d’éviter d’engorger le système.

Relâche et variants inquiètent

La province a enregistré une hausse de 170 cas présomptifs de variants en 24 heures, jeudi, portant le total à 772. Malgré la menace des variants, le gouvernement n'a pas l'intention de revenir sur sa décision d'accorder certains assouplissements sanitaires durant la relâche.

Le ministre Christian Dubé a cependant supplié les Québécois de respecter scrupuleusement les mesures sanitaires.

Le gouvernement Legault fera une mise à jour le 2 mars prochain quant aux assouplissements aux consignes sanitaires envisagés après la semaine de relâche.

Québec a confirmé que les élèves du primaire en zone rouge devront dorénavant porter le masque de procédure en tout temps, y compris en classe.

Les masques pédiatriques chirurgicaux (masques bleus) feront leur apparition dans les établissements primaires de la Communauté métropolitaine de Montréal dès le retour de la relâche, le 8 mars.

La semaine suivante, à partir du 15 mars, ce sera au tour des autres élèves du primaire en zone rouge de l’adopter. Les plus jeunes devront aussi s’habituer à le porter pendant leurs cours.

Le Québec a rapporté jeudi 858 cas supplémentaires et 16 décès, portant le total à 285 330 personnes infectées et 10 361 morts depuis le début de la pandémie.

