États-Unis: le stockage du vaccin de Pfizer autorisé à des températures de congélateurs

L’Agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé, jeudi, le stockage du vaccin contre la COVID-19 de l’alliance Pfizer/BioNTech à des températures de congélateurs, plus élevées que celles jusqu’ici autorisées, ce qui facilitera sa distribution.

La FDA «autorise que les doses congelées et non diluées du vaccin de Pfizer/BioNTech contre la COVID-19 soient transportées et conservées aux températures conventionnelles couramment utilisées pour les congélateurs pharmaceutiques pour une période de jusqu’à deux semaines», a-t-elle déclaré dans un communiqué.