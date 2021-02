BOUCHER, Lucille Bargoné



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Lucille Bargoné, épouse de feu monsieur Rosaire Boucher, fille de feu Ritchie Bargoné et de feu Jeannette Girard. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Sylvie Lemelin) et Martine (Richard Potvin); ses petits-enfants: Charles Boucher (Camille Leclerc) et Camille Boucher (Mathieu Pilon), Loïc Saucier-Potvin (Davy Seang); ses soeurs, frères, beaux-frères et belles-soeurs: feu Gisèle Bargoné (Claude Ruel), Jean-Yves Bargoné (feu Suzanne Fleury), feu Jacques Bargoné (feu Bernice Dumais), Louise Bargoné (feu Yvon Boulay), feu Richard Bargoné (Suzanne Lafond), Georgette Boucher (Marcel Bégin), Huguette Boucher (André Paré), Jeannine Boucher, feu Normand Boucher (Lise Bilodeau), Nicole Boucher (feu Gilles Grondin), feu Jean-Guy Boucher (feu Lucie Lachance), Denise Boucher, Richard Boucher (Charlotte Tremblay) et Jocelyn Boucher (Linda Samson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de la Résidence Monseigneur-Bourget à Lévis, ainsi qu'au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/).