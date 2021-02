Formule E : Bertrand Godin prend le contrôle à TVA Sports

Dès cette saison, Bertrand Godin coanimera les courses de Formule E sur les ondes de TVA Sports en compagnie de Charles-Antoine Sinotte.

Analyste en course automobile en plus d’être pilote et instructeur, Bertrand Godin était invité à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio pour discuter de la saison à venir et des pilotes à surveiller en Formule E.

En plus de se distinguer par ses voitures qui sont entièrement électriques, cette série de courses se démarque par ses épreuves qui se déroulent sur des circuits urbains.

Ne ratez pas le début de la saison en Arabie Saoudite les 26 et 27 février prochains.