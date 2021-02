La pop star canadienne Johnny Orlando à «Star Académie»

Le Canadien Johnny Orlando cumule les records, avec plus de 550 millions d’écoutes sur les plateformes musicales, plus de 500 millions de vues sur sa chaîne YouTube et près de 25 millions de «fans» à travers le monde. Dimanche, il sera l’un des invités du variété de Star Académie.

Le jeune Torontois de 18 ans reconnaît que son succès reste un peu virtuel pour lui. «C’est un peu difficile à réaliser, a-t-il avoué. Le fait de ne pas voir les gens "en vrai" nous déconnecte de la réalité. Ma chanson What if a connu plus de trois millions de visionnements sur Tik Tok, mais je ne réalise pas tout à fait. C’est un peu fou, quand on y pense!»

C’est à l’âge de huit ans que Johnny Orlando a ouvert un compte YouTube.

PHOTO COURTOISIE/Universal Music Canada/Norman Wong

«Ma sœur avait 13 ans, et on s’ennuyait royalement, tous les deux. C’était les vacances de Noël, il n’y avait vraiment rien à faire. On a eu l’idée de faire une première vidéo avec une reprise de Justin Bieber, et on l’a publié sur YouTube.»

Au fil du temps, il a continué à alimenter son compte avec d’autres reprises, jusqu’à proposer ses propres chansons, qu’il écrit encore parfois avec sa sœur.

«Je veux que les gens se reconnaissent dans ma musique. Je veux être près des gens, qu’ils se sentent bien. Alors, je parle de ma vie, de ce qui me touche ou m’affecte. J’espère toujours que les gens vont se reconnaître dans ce que je raconte.»

Conseils

Johnny Orlando, qui est en dernière année du secondaire, s’est dit excité de participer à Star Académie dimanche, lui qui n’a pas été sur un plateau de télévision depuis au moins dix mois.

«Je manque un peu de pratique à cause de la pandémie, je vais devoir m’y remettre.»

Puisque les réseaux sociaux lui ont permis de connaître un énorme succès malgré son jeune âge, Orlando a de bons conseils à donner aux Académiciens.

«Il faut avoir confiance en soi et se sentir à l’aise sur scène. Le danger, surtout dans des émissions en direct, est d’être trop concentré sur sa présentation, sur son image, de penser que tout le monde nous regarde ou nous juge. Il faut rester "cool"!»

Nouvelle étape

En octobre dernier, Johnny Orlando a sorti un nouvel EP, It’s Never Really Over, qui représente un an de sa vie.

«La dernière année est sûrement celle où j’ai le plus appris, sur moi et sur la vie. C’est le moment où je suis devenu conscient après des années d’ignorance. Plein de choses me sont arrivées, et j’ai tout mis ça dans ces chansons. Comme tout le monde, j’ai aussi dû m’ajuster à notre nouvelle réalité, et ça n’a pas toujours été facile.»

D’ici la fin de 2021, Johnny Orlando espère sortir un premier album complet.

«Je souhaite que tout fonctionne. J’ai aussi le goût d’avoir à nouveau du plaisir avec mes amis. La vraie vie me manque.»

Le variété de Star Académie, dimanche, à 19 h, à TVA.