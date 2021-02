Le cardinal Lacroix reçoit sa première dose du vaccin contre la COVID-19

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, ainsi que plusieurs résidents de l’archevêché de Québec, ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19, jeudi après-midi.

«Une belle journée pour moi et bien d’autres personnes», a-t-il lancé d’emblée en sortant de la clinique de vaccination du Centre de foires.



Il a profité de l’occasion pour inviter la population à faire comme lui et ainsi passer plus rapidement au travers de la crise.



«C’est important. C’est un petit geste positif et à notre portée que l’on peut faire pour éradiquer cette pandémie», poursuit-il.



Le cardinal Lacroix et les résidents de l’archevêché ont reçu leur vaccin puisqu’ils font partie de la catégorie des personnes qui vivent dans des résidences de personnes âgées et dans des communautés religieuses.



«Chez nous, il y a beaucoup de personnes plus âgées et fragiles. Je n’ai pas eu de privilèges, c’est parce que je vis avec des personnes âgées», tient-il à rappeler.