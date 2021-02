Le Grand Marché de Québec fait ses frais selon sa nouvelle directrice

Le Grand Marché de Québec a déjà retrouvé la voie de la santé financière selon sa nouvelle directrice, Jade Eva Côté-Rouillard, qui entrera en poste le 8 mars, près de cinq mois après le congédiement controversé de Daniel Tremblay.

Mme Côté-Rouillard est déjà à l’emploi de la Coopérative des horticulteurs, qui gère le Grand Marché, depuis septembre 2020. La femme d’affaires dirige actuellement les communications et le volet marketing. Elle a aussi contribué au plan de redressement du Grand Marché.

«Je suis dans la poursuite de ce qu’on a déjà enclenché depuis quelques mois avec le directeur par intérim (Jean-Paul Desjardins). Il y a différentes démarches en cours pour aider le marché à se propulser. Oui, c’est un nouveau défi mais pour avoir travaillé beaucoup en gestion aussi comme entrepreneure, c’est un défi stimulant avec tout le potentiel qu’a le Grand Marché. Il reste à l’exploiter à sa pleine capacité», a-t-elle confié en entrevue jeudi.

Mme Côté-Rouillard a été choisie à l’unanimité par le comité de sélection. Avec sa boîte J-EM Évènements, elle a été impliquée dans l’organisation de plusieurs évènements au fil des ans comme les Fêtes du 400e de Québec, les expositions Bodies et Titanic, le Moulin à images, le Village Nordik, la Fête du Canada à Québec, l’inauguration de la place Jean-Béliveau ou encore Bordeaux fête le vin.

Il s’agit aussi, en quelque sorte, d’un retour aux sources pour elle puisqu’elle avait également piloté les communications et le marketing du Marché du Vieux-Port en 2009.

10 000 personnes par semaine

Même si les difficultés du Grand Marché ont fait la manchette en 2020, en raison de la pandémie notamment, Mme Côté-Rouillard assure qu’il n’y a plus «aucun enjeu» financier à l’heure actuelle. La coop n’a même pas encore touché un seul sou du prêt de 300 000 $ octroyé par la Ville de Québec en juin, lequel sera remboursé intégralement éventuellement.

«On arrive à bien vivre sans ce prêt. On connaît un très bel hiver. On a une fréquentation d’à peu près 10 000 personnes par semaine et des week-ends très forts avec toutes les activités en périphérie, entre autres à la place Jean-Béliveau. Les gens s’approprient de plus en plus leur Grand Marché. On est sur une belle lancée et ça peut juste se poursuivre».

«Je veux qu’on le souligne. Ça ne va pas mal. C’est nouveau le Grand Marché. La Coopérative a fait de grands investissements pour venir ici, elle a fait des emprunts aussi mais nos chiffres vont bien, on a terminé l’année positivement», a-t-elle fait remarquer.

Daniel Tremblay avait été limogé en octobre dernier selon diverses sources.

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville avait alors déclaré que le maire Régis Labeaume avait «tiré les ficelles» pour ordonner son congédiement, ce que le maire avait vigoureusement nié, accusant Jean-François Gosselin de sombrer dans le «complotisme».