Le promeneur de chiens de Lady Gaga criblé de balles, les chiens volés

Le promeneur de chiens de Lady Gaga a reçu quatre balles dans la poitrine, tirées par deux hommes, qui ont volé deux des trois bulldogs français de la chanteuse, dans la nuit de mercredi à jeudi à Los Angeles, selon des médias américains.

Ryan Fischer a été victime d’une embuscade dans le quartier West Hollywood alors qu’il promenait les chiens de Lady Gaga, Koji, Miss Asia et Gustavo aux alentours de 22h selon le Daily Mail.

Les ravisseurs ont volé Koji et Gustavo alors que Miss Asia a réussi à s’enfuir et a été retrouvée par la police un peu plus tard.

L’homme de 30 ans a été transporté à l'hôpital et son état n’est pas considéré comme critique. Il prenait soin des chiens de la chanteuse pendant que celle-ci est en Italie alors qu’elle tourne un nouveau film.

Lady Gaga a offert une récompense de 500 000 $ afin de retrouver ses deux fidèles compagnons.

