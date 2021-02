Les vaccins arrivent bientôt, méfiez-vous de ces arnaques

Après une longue année en pleine pandémie, les gens sont fatigués, anxieux et impatients. C’est compréhensible. Et comme la distribution des vaccins s’éternisera pendant des mois, certains voudront vous faire croire sur les réseaux sociaux et en ligne à des accès privilégiés contre de véritables dollars.

Voici six arnaques et escroqueries potentielles décrites par le magazine SecureMac.

La liste d’attente prioritaire

Contre paiement, des pirates vous offriront de vous placer sur une liste d’attente anticipée ou prioritaire à cause de stocks de vaccins COVID-19 plus abondants ou plus rapides à obtenir, tandis que d’autres préféreront obtenir vos informations personnelles comme votre numéro d’assurance sociale et vos données bancaires.

Pareils stratagèmes en ligne, en texto, par téléphone ou par courriel qui impliquent de l’argent ne sont rien de moins que des escroqueries et des tentatives d’hameçonnage. Ignorez toute communication non sollicitée.

Les procédures de vaccination sont très bien décrites sur les sites officiels du gouvernement.

Faux tests COVID-19

Certains tenteront de vous convaincre que des tests médicaux supplémentaires sont nécessaires avant de recevoir le vaccin, soi-disant pour préparer la dose vaccinale ou pour effectuer un test d’anticorps.

Les vaccins contre la COVID-19 ne requièrent aucun test supplémentaire. Si on vous prétend le contraire, ignorez-le, c’est un escroc.

Vaccins à domicile... danger !

On a déjà répertorié des cas d’escrocs proposant des vaccinations à domicile contre une somme d’argent ou des informations personnelles.

Sachez qu’aucun vaccin n’ira jusqu’à vous, pour l’obtenir vous devrez vous rendre jusqu’à lui pour la simple raison que les vaccins nécessitent un stockage et une manipulation passablement complexes. Toute offre de vaccination à domicile est une escroquerie.

Par contre, on sait que certains types de vaccins en développement et plus simples à gérer seront éventuellement expédiés dans des régions du globe où les infrastructures font défaut, comme en Afrique.

Fausses réservations

Des escrocs auraient réussi aux États-Unis à créer de faux événements sur des plateformes de réservation pour faire payer les gens contre un rendez-vous au site d’injection des vaccins.

Il n’y aura pas au Canada d’applications de vaccination comme dans certaines régions aux États-Unis où des responsables de la santé publique, débordés, les avaient utilisées.

Fausse facturation mobile

Gare aux messages texte (SMS) frauduleux vous demandant de confirmer votre intention de vous faire vacciner. En tapant ce numéro à l’écran de votre appareil, vous risquez une facture salée sur votre compte de téléphone.

La messagerie texte ne sera pas utilisée comme moyen de communication pour les campagnes de vaccination. Supprimez le message.

Photo Adobe Stock

Arnaques financières

Sachant que les grandes sociétés pharmaceutiques empocheront des milliards des gouvernements, des escrocs tenteront de vous vendre des titres financiers ou des obligations promettant des rendements ou des profits alléchants.

Encore là, ce sont vos dollars et vos informations personnelles qui sont véritablement en jeu. Pour vous convaincre, ils iront jusqu’à vous demander des pièces d’identité à titre de mesure anti-blanchiment !

Cible préférée : les personnes âgées

Les pirates et escrocs savent qu’en ciblant les personnes âgées, les principales victimes de la pandémie, ils visent une clientèle peu habituée aux entourloupes modernes; numériques ou téléphoniques. Protégez-les contre ces arnaques !