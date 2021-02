Letang est rassuré par la direction des Penguins

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang a vu son nom circuler à un train d’enfer dans les rumeurs de transaction lorsque Jim Rutherford a quitté son poste de directeur général de la formation de la Pennsylvanie, mais le Québécois a été rassuré quant à son avenir.

Le natif de Montréal ne prête pas une attention particulière aux ouï-dire, mais cette fois, c’est de la bouche des membres de sa famille qu’il a été mis au fait de ces rumeurs.

«Je me suis dit: "ça se peut-tu?" Je pense qu’on avait perdu [quelques] matchs en plus, a indiqué Letang lors de son passage au baladodiffusion Lavoie & Letang. J’ai appelé Kent [Hughes, son agent], je lui ai dit: "Est-ce qu’il y a quelque chose que je ne sais pas?". Finalement, il m’a dit: "Première des choses, tu as une clause de non-échange. Il y aurait eu des discussions avant. T’es à un an de contrat. Il y a des équipes qui ne feront peut-être pas un échange, sachant qu’ils vont te perdre après."»

«Ils m’ont tout de suite dit que ce n’était pas vrai», a résumé l’arrière de 33 ans.

Letang n’a jamais quitté les Penguins depuis que ces derniers l’ont sélectionné en troisième ronde (62e au total) du repêchage de 2005. Toutefois, ce n’est pas la première fois que son nom circule ainsi. Le défenseur est toutefois bien où il est.

«Dans la tête d’un joueur, tu veux être apprécié par ton équipe. Un échange signifie souvent que les gens ne sont plus satisfaits de tes services. Pour un joueur, ça peut faire mal.»

Même Crosby ni échappe pas

Le changement de gouverne a attiré l’attention de plusieurs autres directeurs généraux qui auraient même demandé si le capitaine de l’équipe, Sidney Crosby, était disponible afin d’acquérir ses services.

«Il n’y a pas un joueur dans notre équipe qui peut croire ça. [...] Si quelqu’un a cru à ça une seconde, il faut que tu arrêtes de regarder du hockey. Change de sport, fais quelque chose d’autre de ta vie, de dire Letang. Tu as le meilleur joueur dans les 10 dernières années, même plus que ça, [il a] trois coupes Stanley, il performe encore à un haut niveau. C’est complètement ridicule.»

Le numéro 87 et le 58 ont vécu plusieurs moments ensemble dans l’uniforme des Penguins. Letang a d’ailleurs fait l’éloge de Crosby, qui a récemment franchi la barre des 1000 matchs dans la Ligue nationale, mettant une emphase particulière sur ses qualités de «leadership», que ce soit avec les nouveaux joueurs ou les vétérans de l’équipe.

«Sidney, ça va toujours être la première personne à t’appeler, il va te demander de visiter la ville en auto avec lui, d’aller voir des quartiers pour des maisons. Il a fait ça avec probablement tous les joueurs. Il va toujours être le premier à t’inviter à aller au restaurant. Il va s’occuper des jeunes à l’hôtel ou les joueurs qui ont été rappelés des mineures. Il va les inviter à manger chez lui. Avec la COVID, on sait tous qu’on ne peut pas faire ça, mais dans un monde normal, c’est ce que Sidney fait.»