Ma Zone CEC et IDÉLLO, deux applications éducatives réalisées au Québec

Ma Zone CEC et IDÉLLO sont deux plateformes éducatives réalisées à Montréal par l’entreprise Turbulent située sur le boulevard Saint-Laurent. Ces deux produits sont nés de l’urgent besoin d’offrir de nouveaux moyens éducatifs pour l’enseignement à domicile en cette période de pandémie.

Commençons par IDÉLLO qui est une plateforme de distribution de contenu conçue pour les enseignants et les élèves qui sera déployée par le Groupe Média TFO pour les besoins du ministère de l’Éducation de l’Ontario.

IDÉLLO contient plus de 13 000 ressources éducatives: vidéos, jeux, sites web, applications, fiches pédagogiques, tout cela en français. Ce portail de distribution pédagogique assure à tous les jeunes francophones l’accessibilité à des ressources pédagogiques pour les élèves scolarisés à la maison, en quarantaine ou tout simplement pour ceux qui désirent approfondir leurs acquis.

Au programme, des matières en mathématiques, en sciences et technologie, en études sociales (1re à 6e année), en histoire et géographie (7e et 8e année) et en français.

Ma Zone CEC

Pour les Éditions CEC, une filiale de Québecor, on a développé une plateforme numérique de contenus pédagogiques, maZoneCEC, largement utilisée du primaire au CÉGEP avec plus de 1600 ouvrages et 85 000 exercices interactifs. Plus de 79 % des enseignants sondés ont exprimé une appréciation positive ou très positive, selon les mots du communiqué.

Ces derniers bénéficient d’outils simples pour visualiser, corriger et annoter les réponses faites par les élèves. Et les outils d’édition permettent de créer et d’adapter des activités selon leur programme d’enseignement.

En résumé, il a fallu réagir vite pour accélérer l’adoption de la technologie par le milieu éducatif. Selon les auteurs des plateformes, le Québec a avancé de 5 à 10 années en seulement 6 mois.