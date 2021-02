PGA: double égalité en tête à Bradenton

L’Américain Webb Simpson et l’Anglais Matthew Fitzpatrick ont pris les commandes du WGC-Workday Championship at The Concession, première étape du Championnat du monde de golf de la PGA, qui a débuté jeudi à Bradenton en Floride.

Simpson et Fitzpatrick ont tous deux retranché six coups à la normale de 72 pour remettre des cartes de 66. L’Américain a terminé sa journée en force en calant trois oiselets à ses quatre derniers trous. Il en a enregistré un total de sept lors de cette première ronde en plus de commettre un boguey. Pour sa part, l’Anglais a livré une performance sans faille en cumulant six oiselets.

Quatre golfeurs se trouvent à égalité au troisième rang, à un seul coup des meneurs. Il s’agit des Américains Brooks Koepka, Billy Horschel et Kevin Kisner, ainsi que de l’Espagnol Sergio Garcia.

Seul Canadien en action, Mackenzie Hughes a obtenu un pointage de 73 (+1) après avoir enregistré trois oiselets, deux bogueys et un double boguey. L’Ontarien pointe au 44e rang avec sept coups de retard sur la tête.

Bon départ pour Ko

Du côté féminin, le circuit de la LPGA démarrait sa nouvelle saison jeudi avec le tournoi Gainbridge, à Orlando en Floride. La Néo-Zélandaise Lydia Ko s’est installée au sommet en signant une première ronde de 65 (-7). Elle a réussi un aigle, six oiselets et a commis un boguey.

La Danoise Nanna Koerstz Madsen et l’Américaine Nelly Korda sont à égalité au deuxième rang avec des pointages de 67 (-5).

Chez les Canadiennes, Brooke M. Henderson a conclu sa journée avec une carte de 71 (-1). Un double boguey au 16e trou l’a empêchée de se maintenir près du top-10. Elle est présentement 29e à six coups de la tête.

Sa compatriote Alena Sharp est 41e après avoir joué la normale de 72 tandis que Jaclyn Lee est 77e avec une fiche de 75 (+3).

A son premier départ sur le circuit depuis 2008, Annika Sorenstam a également joué 75. Aujourd’hui âgée de 50 ans, la Suédoise a remporté 72 titres de la LPGA, dont 10 majeurs, au cours de son illustre carrière.