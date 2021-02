«ScientifiQ»: science et technologie en vedette à MAtv

À défaut de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances en matière de science et de technologie à l’école durant la semaine de relâche, les enfants pourront se tourner vers «ScientifiQ», une émission attendue sur MAtv à compter du 4 mars.

Pendant six épisodes, Yannick Bergeron, enseignant de sciences au secondaire, chimiste et créateur pour le magazine «Les Débrouillards», partagera divers contenus et proposera des expériences pouvant être reproduites à la maison, tant pour les jeunes que leurs parents ou les professeurs.

Les plantes, les végétaux, les planètes, les catastrophes naturelles et le magnétisme font partie des sujets qui seront abordés durant ces rendez-vous de 30 minutes où des scientifiques permettront également de démystifier leur métier.

«Offrir à toutes les familles une série d’émissions éducatives comme “ScientifiQ” en cette période de confinement permettra sans aucun doute de soutenir les apprentissages en science et technologie pour les élèves de 2e et 3e cycle du primaire», a dit Martin Vallières, directeur général des Éditions CEC, derrière la conception de l’émission.

Le premier épisode de «ScientifiQ» sera diffusé le jeudi 4 mars à 18 h et le samedi 6 mars à 13 h. Pour l’horaire complet: matv.ca.