Thierry Henry quitte son poste: «une journée difficile»

Ce n’était plus qu’une question de temps. Le CF Montréal a annoncé jeudi matin que Thierry Henry renonçait à ses fonctions d’entraîneur-chef pour des raisons familiales et qui pourrait le blâmer?

«C’est avec le cœur lourd que j’ai décidé de prendre cette décision, a-t-il dit dans un communiqué de presse. La dernière année a été extrêmement difficile pour moi personnellement. En raison de la pandémie mondiale, je n’ai pas pu voir mes enfants.»

Comme l’équipe s’apprête à disputer une autre saison au sud de la frontière, il devenait impensable pour Henry de revivre une autre année dans les mêmes conditions.

«La séparation est trop douloureuse pour moi et mes enfants. Je dois donc prendre la décision de retourner à Londres et quitter le CF Montréal.»

«C'est une journée difficile, a pour sa part convenu le président et chef de la direction Kevin Gilmore, jeudi, en vidéoconférence. Notre plan était de garder Thierry ici à long terme.»

Le directeur sportif Olivier Renard a précisé que la décision définitive de l'entraîneur avait été prise lundi et que la situation n'a rien à voir avec les récentes rumeurs ayant associé Henry à un club anglais. Quant au successeur, Renard dit maintenant avoir plusieurs candidats en tête.

C’était écrit

Dans des conditions normales, le retour de Henry n’aurait fait aucun cette année, puisqu’il avait connu une première saison encourageante en 2021 sans un contexte difficile.

Mais on savait qu’il souhaitait retrouver sa famille et c’était devenu encore plus évident la semaine dernière quand on a appris qu’il était parmi les finalistes pour diriger l’AFC Bournemouth en Championship, la deuxième division anglaise.

Henry n’a jamais voulu s’épancher sur les difficultés qu’il éprouvait à être loin des siens, mais il a souvent répété que c’était très difficile pour ses joueurs et lui de passer autant de temps à l’hôtel, loin de la famille.

«Nous avons vécu une année impossible ensemble et faire les séries éliminatoires avec ce groupe a été une expérience que je n’oublierai jamais», a-t-il mentionné dans le communiqué.

Tête haute

Nommé entraîneur-chef le 14 novembre 2019, Henry n’aura passé qu’une seule saison à la barre de l’équipe, compilant une fiche de 8-13-2 en saison régulière de la MLS.

L’équipe a terminé la saison au neuvième rang de l’Association de l’Est et s’est inclinée face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre au premier tour des séries éliminatoires.

L’Impact d’alors a également atteint les quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, s’inclinant contre le C.D. Olimpia dans une série aller-retour dont les deux matchs ont été séparés par neuf mois.

Sans ne rien casser, Henry était en train d’installer un système prometteur qui était axé sur l’attaque et qui donnait un soccer plus intéressant à regarder.

Successeur

Avec un camp d’entraînement qui s’amorcera au début du mois de mars et un premier match le 17 avril, le départ de Henry laisse directeur sportif, Olivier Renard, dans une situation difficile pour lui dénicher un successeur.

Est-ce qu’il sera tenté de regarder du côté des États-Unis pour trouver un entraîneur détenant une bonne expérience de la MLS?

On pourrait alors penser à Ben Olsen, l’ancien pilote du D.C. United.

Il peut aussi se tourner du côté de l’Europe pour trouver un entraîneur-chef qui a de l’expérience dans le circuit Garber.

Le Français Patrick Vieira serait alors un candidat , puisqu’il a dirigé le New York City FC pendant deux saisons et demie, de 2016 à 2018. Il a obtenu une fiche très intéressante de 40-28-22. L’équipe a terminé en deuxième place de l’Est à chacune de ses deux saisons complètes.

Il a quitté New York en juin 2018 pour diriger l’OGC Nice, en Ligue 1. Il y est resté deux saisons et demie, jusqu’à son congédiement, le 4 décembre dernier.

Sa fiche à Nice a été moins reluisante, soit 35-33-21.

(Avec la collaboration de l'Agence QMI)