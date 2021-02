Une vente qui vient troubler la paix familiale

Je suis un père de famille qui a travaillé toute sa vie pour assurer le bien-être de sa femme et de ses enfants. Je ne me suis jamais beaucoup gâté, parce que chez ceux de ma génération (93 ans), on n’avait pas tendance à le faire. La mère de mes enfants est décédée il y a un an, et comme je trouve la maison grande pour moi tout seul, que j’ai moins envie d’en faire l’entretien, je songe à la vendre pour m’installer dans une RPA. Le problème c’est que mes enfants trouvent ça cher et ont peur que je gruge tout mon capital. Mon aîné propose donc d’aménager son sous-sol pour m’accueillir. Comme il a toujours été proche de son portefeuille, je crains d’être ensuite obligé de lui donner la plus grosse part du gâteau en lésant les deux autres. Je n’ai jamais aimé non plus vivre dans les affaires des autres. Trouvez-vous ça égoïste de penser comme ça ?

Soucieux de son intimité

Votre signature ainsi que les raisons que vous donnez pour refuser l’offre de votre fils sont tout à fait légitime. Rendu à votre âge, vous méritez amplement de vous donner le cadre de vie que vous souhaitez. N’hésitez plus.