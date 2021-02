Activités sucrées pour la relâche

Transformez votre cuisine en atelier familial de créations sucrées, en vous inspirant des péchés mignons de vos petits gourmands.

Décoration de beignes

Photo courtoisie

Fondez votre propre fabrique de minis beignes à l’aide de ce moule Wilton permettant de concocter 12 petits délices au four, puis laissez libre cours à votre imagination pour les décorer. Chocolat fondu, confiture, caramel, noix, bonbons et petits fruits les feront exploser de saveurs et de couleurs !

Photo courtoisie

► wilton.com > 11,49 $

Petits gâteaux surprises

Photo courtoisie

Après avoir fabriqué une fournée de petits gâteaux, utilisez l’extracteur pour cupcake Cuisipro pour faire un trou au milieu de chacun d’eux, afin d’y cacher une délicieuse garniture. Il ne restera ensuite qu’à faire disparaître la surprise sous le glaçage à l’aide de ce flacon compressible Cuisipro, parfait pour les petites mains. Les gourmands ne sauront pas ce qui les attend, surtout si chaque gâteau est garni différemment. Plaisir garanti à chaque bouchée!

Photo courtoisie

► quincailleriedante.com > 4,97$ (extracteur) et 5,97$ (flacon)

Crêpes de fantaisie

Photo courtoisie

Concoctez de la pâte à crêpe colorée en y ajoutant quelques gouttes de colorant alimentaire, puis versez-la dans des bouteilles ou des distributeurs de pâte comme celui-ci de Tovlo (capacité de 3 tasses). Branchez une plaque chauffante, puis laissez les enfants réaliser leurs propres crêpes de fantaisie, selon les couleurs et les formes qu’ils désirent. Tout est en place pour le concours de la crêpe la plus alléchante !

► quincailleriedante.com > 14,97 $

Smore’s hivernaux

Photo courtoisie

Les smore’s sont souvent synonymes de vacances, même en hiver et à l’intérieur, avec cet appareil signé Salton. Son élément chauffant sans flamme, permet de faire griller les guimauves qui feront ensuite fondre le chocolat entre vos deux biscuits préférés. Et pourquoi pas ceux que vous aurez préalablement préparés ? Pour plus de saveurs, multipliez les sortes de biscuits !

► salton.com > 49,99 $

Montagne de gaufres

Photo courtoisie

Réunissez sur la table, les garnitures préférées de tous les membres de la famille pour savourer des gaufres décadentes : sirop d’érable, crème fouettée, baies, pépites de chocolat, banane, coulis au caramel, bacon, etc. Préparez ensuite une montagne de gaufres à l’aide de cet appareil Eco Copper Starfrit, doté d’un revêtement de céramique anti-adhésif, qui prépare des gaufres en moins de quatre minutes. Voilà, tout est prêt pour un déjeuner gargantuesque !

► starfrit.com > 34,99 $