Bulles familiales: nouvel assouplissement pour les personnes seules

Bouffée d’air frais pour les personnes seules: à compter d’aujourd’hui, le 26 février, il leur sera permis de se joindre à une autre bulle familiale.

Cette nouvelle mesure, passée relativement inaperçue au moment de son annonce le 19 février dernier, s’applique à la grandeur de la province, autant en zone orange qu’en zone rouge.

La Santé publique demande toutefois aux personnes seules qui rejoindront une autre bulle familiale de s’abstenir de se rassembler dans leur domicile «avec toute autre personne qui ne fait pas partie du groupe».

Ainsi, dans les domiciles privés, une personne seule pourra se joindre, avec ses enfants, aux personnes résidant à une seule autre adresse, à la condition de former un «groupe stable», a-t-on précisé.

«Cet assouplissement permettra notamment de réduire l’isolement et de faciliter la garde des enfants pour les familles monoparentales durant la semaine de relâche», a indiqué le gouvernement dans un communiqué diffusé la semaine dernière.

Il s’ajoute à d’autres assouplissements qui entrent en vigueur aujourd'hui pour la semaine de relâche, comme la réouverture des cinémas, des piscines ou des arénas et la reprise des activités sportives et récréatives à l’extérieur pour un maximum de huit personnes de résidences différentes.

Notons que, dans toutes les autres situations, les rassemblements à l’intérieur ou sur le terrain de domiciles privés restent interdits et le couvre-feu demeure en vigueur (entre 20h et 5h dans les régions au palier rouge et entre 21h30 et 5h dans les régions au palier orange).