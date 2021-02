Chalets incendiés à Stoneham: l'unité des Crimes majeurs enquêtent

L’enquête sur les deux incendies survenus dans deux chalets à Stoneham-et-Tewkesbury dans la nuit de mercredi à jeudi a été transférée à l’unité des Crimes majeurs de la Sûreté du Québec, les sinistres considérés comme étant suspects.

C’est Guy Poulin, directeur du service incendie de Stoneham-et-Tewkesbury, qui a confirmé le transfert.



«Ce sont deux incendies qui sont survenus dans le même secteur, au même moment, à même pas un demi kilomètre de distance, ce n’est pas courant», explique M. Poulin.



Il indique que les incendies se sont produits vers 2h du matin. Les deux chalets sont des pertes totales. Les deux chalets qui ont été la proie des flammes sont situés dans le secteur du Domaine du Lac Jaune, plus au nord, soit à Stoneham-et-Tewkesbury.



Hélène Saint-Pierre, porte-parole à la Sûreté du Québec (SQ), indique que les causes des incendies ne sont toujours pas connues. Elle précise que c’est la proximité des deux sinistres qui motive ce transfert vers l’unité des Crimes majeurs. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucune arrestation.



Personne n’a été blessée lors des événements.



Les sites des incendies sont difficilement accessibles et il faut s’y rendre en motoneige, précise la porte-parole.