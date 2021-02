Cinq films à voir au FIFEM

Rendez-vous incontournable de la relâche pour les familles, le Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) déménage en ligne cette année à cause de la pandémie. Jusqu’au 7 mars, une centaine de courts et longs métrages en provenance d’une quarantaine de pays seront offerts à la location sur le site officiel de l’événement. En voici cinq à découvrir.

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

Photo courtoisie

Nommé pour le César du meilleur long métrage d’animation, ce film français décrit comme un western d’animation relate le parcours de la mythique Calamity Jane alors qu’elle était jeune et qu’elle devait apprendre à conduire le chariot familial dans un convoi de l’Ouest américain. Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary a récemment remporté le Cristal du meilleur long métrage au dernier Festival du film d’animation d’Annecy.

L’apprenti astronaute

Photo courtoisie

Ce film d’aventure familial réalisé par le Belge Olivier Pairoux relate les aventures d’un garçon de 11 ans, fils d’un astronaute, qui décide de construire secrètement une montgolfière pour réaliser le rêve de son père et partir à la conquête de l’espace.

Parents d’élèves

Photo courtoisie

Cette comédie familiale de la réalisatrice française Noémie Saglio met en scène un homme trentenaire sans enfant qui tente à ses risques et périls d’infiltrer une tribu aux codes et au langage très mystérieux : les parents d’élèves. Parents d’élèves a été lancé avec succès l’été dernier au Festival d’Angoulême.

Grandir c’est chouette

Photo courtoisie

En provenance de France, ce film d’animation sans dialogue destiné aux tout-petits (deux ans et plus) combine trois courts métrages racontant chacun une histoire d’enfant. Grandir c’est chouette aborde des sujets comme la peur du noir et l’idée de lancer une bouteille à la mer.

L’île aux dauphins

Photo courtoisie

Les paysages paradisiaques des Caraïbes sont en vedette dans ce film tourné aux Bahamas qui raconte l’histoire d’une adolescente de 14 ans qui, après avoir perdu ses parents, refuse de quitter l’île de rêve où elle a grandi pour aller vivre avec ses grands-parents à New York.

Le 24e FIFEM se déroule en ligne jusqu’au 7 mars. Les films sont offerts à la location en ligne au prix de 10 $ chacun. Un Passeport famille est aussi disponible pour 80 $.