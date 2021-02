Comment discipliner une personne désordonnée?

Je vis problème qui existait avant la pandémie mais qui a pris de l’ampleur au fil des mois de pandémie. Je suis la mère de deux enfants de 7 et 5 ans, et mon conjoint mène sa petite entreprise de construction à partir du garage de la maison qui est devenu son atelier pour réduire ses frais d’opération.

Pour tracer le portrait de notre couple, je viens d’une famille où la discipline s’exerçait dans un gant de velours, alors que mon mari vient d’une famille où les règles étaient strictes au point d’en être frustrantes. Ce qui fait qu’une fois parti du nid, il s’est laissé aller au désordre total. Quand je l’ai connu, son logement était un tel capharnaüm qu’il ne s’y retrouvait pas lui-même.

Quand on a aménagé ensemble, j’ai demandé qu’un minimum de rangement soit fait de façon régulière et il a plutôt bien respecté la consigne. Mais ça ne s’est jamais reflété dans son atelier. Comme j’y allais rarement ça ne me dérangeait pas, jusqu’à ce qu’il déménage son stock dans le garage.

Au début je pensais que le choc de la pandémie le troublait jusqu’àl’empêcher d’avoir envie de mettre de l’ordre dans ses affaires, mais à la longue, j’ai bien vu que ce fouillis ne le dérangeait pas. Le problème c’est qu’il perd tout, ne sait pas comment chercher ses outils, râle chaque fois à l’idée de le faire, et rachète les mêmes à répétition.

Comme depuis presqu’un an on vit les uns sur les autres dans la maison, son désordre a contaminé notre espace puisque les enfants suivent son exemple. Je sais qu’il y a pire problème que ça dans les couples, mais personnellement, ça me tape sur les nerfs au point où je ne mets plus les pieds dans son atelier pour ranger comme je le faisais au début et que je lui interdis de rentrer quelque outil que ce soit dans la maison.

On ne se chicanait à peu près jamais avant, mais là c’est devenu régulier, au point de faire pleurer les enfants. Je voudrais lui proposer de mettre de l’ordre dans son bordel pour lui faciliter la vie, mais je n’ose pas de peur d’envenimer la situation. Quelle serait la solution ?

Une femme au bord de la crise de nerfs

Même si on ne peut pas changer les habitudes de quelqu’un de désorganisé, on peut quand même l’aider à s’améliorer en usant d’arguments susceptibles de le toucher. Et dans votre lettre, j’en vois trois qu’il serait important de discuter calmement avec lui.

Le premier vous concerne. Comme nous sommes tributaires des apprentissages de notre enfance et que le vôtre est aux antipodes du sien, il a au moins le devoir de faire la moitié du chemin dans votre direction pour assurer la paix du ménage et ne pas ajouter aux soucis créés par la pandémie. Le second concerne le gaspillage de fonds occasionné par son désordre. Et le troisième et non le moindre, c’est l’exemple à donner à vos enfants pour leur permettre d’acquérir de bonnes habitudes de vie. Commencez par ça et donnez m’en des nouvelles.