Délices à la canneberge

La canneberge, aussi appelée atoca, est une petite baie rouge poussant naturellement dans les tourbières de nos régions nordiques. De plus en plus cultivée, elle est très recherchée pour sa richesse en vitamines et antioxydants. Voici 10 produits québécois mettant en valeur la canneberge.

LES PETITS POTS DE LA CANNEBERGERIE

Photo courtoisie

Confiture, gelée ou marmelade, mélange d’épices relevé de poudre de canneberge, en solo ou en trio, ces petits pots colorés mettent douceur et joie sur nos tables.

▶ lacannebergerie.com

CANNEBERGES AU MARASQUIN DE NUTRA-FRUIT

Photo courtoisie

Des canneberges confites, parfaites pour cocktails et recettes sucrées. Un tout nouveau produit réalisé en collaboration avec Monsieur cocktail et mettant en valeur l’amaretto Avril. Délicieusement surprenant !

▶ nutra-fruit.com

BOUCHÉES CHOCOCROQUANTES DE PATIENCE FRUIT & CO

Photo courtoisie

De croustillantes bouchées faites à partir de chocolat noir, de riz brun et de flocons de canneberges. Une véritable explosion de saveurs chocolatées et acidulées, pour une collation bio dont on ne peut plus se passer !

▶ patience-fruit-co.myshopify.com

CHUTNEY CANNEBERGES-ABRICOTS-MIEL DE MIEL D’ANICET

Photo courtoisie

Un chutney aigre-doux au miel qui met de la joie dans nos tablées, avec ses parfums délicieusement épicés, en accompagnement de viandes, de tourtières, de fromages et de pâtés.

▶ mielsdanicet.com

SIROP KWE CANNEBERGES ET SAPIN

Photo courtoisie

Composé de canneberges, de pousses de sapin et de baies de genièvre, ce doux sirop évoquant la forêt boréale est idéal pour parfumer vos cocktails ou décorer de rouge vos desserts glacés.

▶ kwecocktails.com

RILLETTES DE CANARD, RHUM, CANNEBERGES, DUCS DE MONTRICHARD

Photo courtoisie

Une garniture de luxe à tartiner sur vos canapés, ces rillettes pur canard, légèrement sucrées par un ajout de rhum Eldorado cinq ans, mettent en valeur des canneberges de chez nous.

▶ ducsdemontrichard.com

SOUR CRAN DE PATIENCEFRUIT & CO

Photo courtoisie

Une nouvelle gamme de bonbons surs à base de canneberges séchées en trois saveurs, cerise surette, fraise surette et pêche surette. Faits à 70 % d’ingrédients biologiques, sans sucre ajouté, 8 grammes de sucre par sac, ils sont irrésistibles !

▶ patiencefruitco.com

MELLINOIX DE MIELS D’ANICET

Photo courtoisie

Ce luxueux miel biologique des Hautes-Laurentides est infusé de pistaches, de noix et de canneberges séchées. Il est idéal en tartines, sur yogourt ou comme dessert, et fait des merveilles comme garniture sur un brie fondant.

▶ mielsdanicet.com

COMPOTE CANNEBERGES, ORANGE, POIVRE DE SICHUAN, DE SIMON TURCOTTE CONFITURIER

Photo courtoisie

Étonnante avec charcuteries et fromages, confit de canard et saucisses, cette délicieuse compote pleine de saveurs rehausse les sauces pour porc et volailles.

▶ simonturcotte.com

COLD TURKEY, UNE SAUCE PIQUANTE DE LA PIMENTERIE

Photo courtoisie

À base de canneberges, de jalapenos et d’épices boréales, cette sauce épicée légèrement sucrée accompagne avec élégance pâtés, tourtières et créations barbecue tout au long de l’année.

▶ lapimenterie.com