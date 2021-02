Formule E: domination de Nyck de Vries de bout en bout

Au volant de sa Mercedes, le pilote Nyck de Vries a excellé pour remporter la première épreuve de la saison de Formule E, vendredi, à Dariya, en Arabie saoudite.

Champion de Formule 2 en 2019, le Néerlandais de 26 ans avait obtenu sa première pôle en carrière en FE et, en pleine possession de ses moyens, il a poursuivi son bon travail en soirée, triomphant par 4,119 s. Le vainqueur a devancé le Suisse Edoardo Mortara (Rokit) et le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar). Les Allemands René Rast (Audi) et Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) ont complété le podium.

Plus tôt en journée, de Vries a été dominant en qualification et à l’étape de la super pôle. Son tour de 1 min 08,157 s lui a permis d’avoir le meilleur sur Wehrlein par plus de six dixièmes de seconde. Rast a réalisé le troisième temps, devant Mortara.

Une autre course aura lieu au même endroit samedi et sera diffusée sur les ondes de TVA Sports.