L’ancien directeur général du Canadien de Montréal Irving Grundman est décédé à l’âge de 92 ans des suites d’une courte maladie, vendredi.

C’est ce qu’il a été permis d’apprendre sur le site necrocanada.com.

L’homme d’affaires a pris la place de Sam Pollock sur le siège de DG du Tricolore, étant nommé le 4 septembre 1978. Durant son règne, l’équipe a remporté une coupe Stanley, soit celle du printemps 1979. Ce triomphe fut le dernier d’une série de quatre de la dynastie du Bleu-Blanc-Rouge des années 1970.

Par la suite, la formation montréalaise a éprouvé davantage d’ennuis malgré un certain succès en saison régulière. Sous la férule de Grundman, remplacé par Serge Savard le 28 avril 1983, le Canadien a présenté un dossier de 232-100-68. Cependant, il n’a jamais franchi le deuxième tour éliminatoire entre 1980 et le jour du congédiement du DG.

À l’extérieur du hockey, le natif de la métropole québécoise a aussi été actif en politique, non sans avoir éprouvé de sérieux problèmes. Sa carrière de conseiller municipal a été entachée par un aveu de culpabilité à des accusations d’abus de confiance et de corruption en septembre 2004. Tout comme un autre conseiller montréalais, René Dussault, il a écopé d’une peine de 23 mois de travaux communautaires et d’une amende de 50 000$. Aussitôt chassés du parti du maire de l’époque, Gérald Tremblay, les deux hommes avaient demandé un pot-de-vin de 75 000$ afin de favoriser le changement de zonage d’un espace situé sur le boulevard Henri-Bourassa Ouest, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.