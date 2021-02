Jean-Pierre Dumont forme la relève à Nashville

À sa première saison en tant qu’entraîneur-chef du Big Red du Montgomery Bell Academy, une équipe scolaire américaine située au Tennessee, l’ancien attaquant québécois des Predators de Nashville Jean-Pierre Dumont a réussi à guider les joueurs vers le titre de champions d’État.

«J’aime vraiment mon rôle d’entraîneur, a mentionné Dumont au site NHL.com vendredi. C’est un autre moyen, pour moi, de redonner à la communauté et à tous les jeunes garçons et les jeunes filles qui souhaitent jouer. Je me compte vraiment chanceux de pouvoir faire part de mes connaissances et de ma passion aux plus jeunes joueurs. Je veux m’assurer qu’ils tombent en amour avec ce sport comme ça a été le cas pour moi.»

«Nous sommes chanceux d’avoir Jean-Pierre Dumont dans notre marché, a indiqué le vice-président des ventes de billets et du hockey chez les jeunes pour les Predators de Nashville, Nat Harden, dont le fils, Ty, chaussait les patins avec le Big Red. Il a beaucoup de connaissances, ce qui est super, mais ce qui est encore plus important, c’est qu’il est passionné d’enseigner aux jeunes.»

Les joueurs de Dumont ont comblé un déficit de deux buts, inscrivant quatre buts consécutifs, en route vers une victoire de 4 à 3 mercredi au Ford Ice Center Bellevue.

L’implication des Predators

Plusieurs des patineurs impliqués dans cet ultime match, mercredi, avaient un point en commun, soit celui d’avoir effectué leurs premiers coups de patin grâce au programme Get Out And Learn (G.O.A.L!) des Predators.

Ce programme, complètement gratuit, permet aux jeunes de 4 à 9 ans qui n’ont jamais sauté sur une patinoire de s’initier au hockey.

«Je tire beaucoup de fierté de mon rôle avec les Predators, ainsi que de promouvoir le hockey auprès des jeunes de notre communauté, a affirmé Harden. D’avoir pu voir mon fils y participer, voir sa passion pour le sport, ainsi que celle de tous les autres jeunes, me rend fier. Je me dis que nous faisons probablement quelque chose de bien en tant qu’organisation et les choses se dirigent dans la bonne direction.»