Shea Weber reste confiant, mais «les choses devront changer rapidement»

L’arrivée de Dominique Ducharme à la barre du Canadien de Montréal n’a pas insufflé un vent de changement immédiat au sein de la formation, comme le traduit cette défaite de 6 à 3 subie face aux Jets de Winnipeg jeudi soir, au Bell MTS Place. Selon Shea Weber, les grandes attentes envers l’équipe cette saison expliquent en partie ses difficultés actuelles.

«Les attentes sont extrêmement élevées cette année, a reconnu le capitaine du Tricolore en visioconférence. Après ce qu’on a accompli dans la bulle, ce n’était pas immense, mais c’était porteur d’espoir, et avec les ajouts, je pense que tout le monde s’attendait à beaucoup plus. Avec ça vient la pression supplémentaire que tu te mets sur les épaules. À l’évidence, ça amène de la frustration présentement, mais on va passer par-dessus. Par contre, ça va prendre beaucoup de travail, et les choses devront changer rapidement.»

Weber a refusé de jeter le blâme sur Carey Price, qui n’a pas affiché sa plus belle forme ces derniers matchs.

«C’est un sport d’équipe, et nous perdons en équipe présentement. Nous n’en faisons pas assez devant lui pour faciliter son travail... Nous savons à quel point il est bon et ce qu’il a fait pour cette organisation. C’est un joueur incroyable, et il apportera sa contribution. Nous devons juste mieux faire devant lui.»

Auteur du troisième et dernier but du Canadien avant la remontée spectaculaire des Jets, Tomas Tatar abonde dans le même sens que Weber.

«On gagne en équipe et on perd en équipe. Nous savons où nous devons être meilleurs et nous devons travailler là-dessus», a dit Tatar, qui était réuni avec Phillip Danault et Brendan Gallagher sur le même trio, jeudi.

«Je suis vraiment heureux de jouer avec eux, on a eu tellement de succès l’année dernière. Nos statistiques étaient parmi les plus élevées dans la LNH. On est tellement habitués à travailler ensemble. Nous voulons être meilleurs et aider l’équipe à gagner.»

Pour sa part, Ducharme aurait certainement voulu un scénario différent pour son premier match à titre d’entraîneur-chef dans la LNH. Malgré cette performance décevante, le nouveau pilote du CH reste confiant face au défi qui l’attend.

«Il y a plusieurs choses que j’ai aimées dans la première partie du match. Ce n’était pas parfait, et nous pouvons être nettement meilleurs que nous l’avons été même en première partie. Mais ensuite nous avons cassé. Nous devons travailler pour être en mesure de soutenir le genre de jeu qu’on veut présenter tous les soirs... C’était notre premier match, mais à partir de là-dedans on regarde en avant.»

Anderson absent à l'entraînement

L’attaquant Josh Anderson n’était pas présent à l’entraînement du Canadien vendredi. Blessé au cours de la première période la veille, après un contact avec le défenseur Dylan DeMelo, l’attaquant n’a pas complété la rencontre. Ducharme a précisé que son état sera réévalué au jour le jour et qu’il pourrait affronter les Jets à nouveau samedi.

En son absence, Tyler Toffoli a été utilisé sur le trio complété par Nick Suzuki et Jonathan Drouin à l’entraînement.